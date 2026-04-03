你的心声，我们在听。Nike Cortez Leather SE 男子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。该鞋款采用优质皮革制成，匠心鞋头结合耐穿覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。

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