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Nike Cortez Leather SE 男子运动鞋 - 惊喜可可色/丝绒棕/金属色/惊喜可可色

Nike Cortez Leather SE

男子运动鞋

15% 折让

你的心声，我们在听。Nike Cortez Leather SE 男子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。该鞋款采用优质皮革制成，匠心鞋头结合耐穿覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。


  • 显示颜色： 惊喜可可色/丝绒棕/金属色/惊喜可可色
  • 款式： IR0800-299

Nike Cortez Leather SE

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其他细节

  • 皮革鞋面经久耐穿
  • 匠心鞋头设计，缔造出众舒适贴合感
  • 结实覆面，帮助稳固双足，塑就出众稳定性
  • 泡绵中底搭配经典楔形设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 惊喜可可色/丝绒棕/金属色/惊喜可可色
  • 款式： IR0800-299

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