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Nike Cortez SE 男子运动鞋 - 金属灰/橡皮暗褐/黑

Nike Cortez SE

男子运动鞋

¥799

你的心声，我们在听。Nike Cortez SE 男子运动鞋焕新演绎元年款设计，采用光泽感合成材质和可拆卸翻折鞋舌挡片，为复古外观注入新颖格调。该鞋款采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。合成材质鞋面舒适耐穿。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。


  • 显示颜色： 金属灰/橡皮暗褐/黑
  • 款式： HQ3490-099

Nike Cortez SE

¥799

你的心声，我们在听。Nike Cortez SE 男子运动鞋焕新演绎元年款设计，采用光泽感合成材质和可拆卸翻折鞋舌挡片，为复古外观注入新颖格调。该鞋款采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。合成材质鞋面舒适耐穿。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。

其他细节

  • 合成材质鞋面缔造出众耐穿性
  • 泡棉中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能
  • 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 显示颜色： 金属灰/橡皮暗褐/黑
  • 款式： HQ3490-099

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