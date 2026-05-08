你的心声，我们在听。Nike Cortez SE 男子运动鞋焕新演绎元年款设计，采用光泽感合成材质和可拆卸翻折鞋舌挡片，为复古外观注入新颖格调。该鞋款采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。合成材质鞋面舒适耐穿。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。

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