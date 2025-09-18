Nike Cortez Textile

¥399 ¥599 33% 折让

Nike Cortez Textile 大童运动鞋焕新演绎元年款设计，同时沿袭其作为 Nike 佳选单品的复古格调。该鞋款采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。耐穿织物和翻毛皮组合鞋面，经久耐穿。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。

Cortez 起源

Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。