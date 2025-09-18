Nike Cortez Textile
大童运动鞋
Nike Cortez Textile 大童运动鞋焕新演绎元年款设计，同时沿袭其作为 Nike 佳选单品的复古格调。该鞋款采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。耐穿织物和翻毛皮组合鞋面，经久耐穿。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。
- 显示颜色： 浅军械蓝/白色
- 款式： IF1615-400
其他细节
- 皮革和织物组合鞋面经久耐穿，舒适有型
- 匠心鞋头设计，缔造舒适贴合感
- 加固覆面设计，帮助稳固双足，塑就出众稳定性
- 泡绵中底搭配经典楔形设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 经典鞋带
- 加垫鞋口
- 橡胶外底
Cortez 起源
Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 22.8
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.8
37.5: 鞋内长 24.4
38: 鞋内长 24.8
38.5: 鞋内长 25
39: 鞋内长 25.4
40: 鞋内长 25.8
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
