Nike Cortez Textile

¥699

你的心声，我们在听。Nike Cortez Textile 郑钦文同款女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。该鞋款现采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。织物材质舒适耐穿。

其他细节 织物与皮革组合鞋面经久耐穿，舒适有型

匠心鞋头设计，塑就舒适贴合感

加固覆面设计，帮助稳固双足

泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能

人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节 显示颜色： 大炮灰/石膏色/帆白

款式： DZ2795-006