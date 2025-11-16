Nike Cortez Textile
郑钦文同款女子运动鞋
10% 折让
售罄：
此配色当前无货
你的心声，我们在听。Nike Cortez 运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。Nike Cortez Textile 郑钦文同款女子运动鞋现采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。织物材料舒适耐穿。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。
- 显示颜色： 巴洛克棕/卡其/帆白
- 款式： DZ2795-200
其他细节
- 织物与皮革组合鞋面搭配翻毛皮装饰，经久耐穿
- 匠心鞋头设计，塑就舒适贴合感
- 加固覆面设计，帮助稳固双足
- 泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能
- 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
