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Nike Cosmic Runner
耐克宇宙一号中考体育大童运动鞋
¥399
在设计 Cosmic Runner 时，我们考虑了多个环节。Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号中考体育大童运动鞋采用轻盈网眼设计和回弹缓震的泡棉中底，外底融入橡胶贴片则打造出众抓地力，助你在接下来的里程中发挥出色速度表现——只需系好鞋带，全力以赴即可。
- 显示颜色： 乌紫/浅柠色/白色/大学蓝
- 款式： IQ9312-573
Nike Cosmic Runner
¥399
在设计 Cosmic Runner 时，我们考虑了多个环节。Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号中考体育大童运动鞋采用轻盈网眼设计和回弹缓震的泡棉中底，外底融入橡胶贴片则打造出众抓地力，助你在接下来的里程中发挥出色速度表现——只需系好鞋带，全力以赴即可。
其他细节
- 加固鞋头、侧边和后跟，缔造出色耐穿性
- 网眼设计，让双足在奔跑时畅享透气体验
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟与鞋舌采用提拉设计
- 显示颜色： 乌紫/浅柠色/白色/大学蓝
- 款式： IQ9312-573
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。