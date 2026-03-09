 
Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号大童运动鞋 - 乌紫/浅柠色/白色/大学蓝

Nike Cosmic Runner

耐克宇宙一号大童运动鞋

¥399

在设计 Cosmic Runner 时，我们考虑了多个环节。Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号大童运动鞋采用轻盈网眼设计和回弹缓震的泡棉中底，外底融入橡胶贴片则打造出众抓地力，助你在接下来的里程中发挥出色速度表现——只需系好鞋带，全力以赴即可。


  • 显示颜色： 乌紫/浅柠色/白色/大学蓝
  • 款式： IQ9312-573

Nike Cosmic Runner

¥399

在设计 Cosmic Runner 时，我们考虑了多个环节。Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号大童运动鞋采用轻盈网眼设计和回弹缓震的泡棉中底，外底融入橡胶贴片则打造出众抓地力，助你在接下来的里程中发挥出色速度表现——只需系好鞋带，全力以赴即可。

其他细节

  • 加固鞋头、侧边和后跟，缔造出色耐穿性
  • 网眼设计，让双足在奔跑时畅享透气体验

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟与鞋舌采用提拉设计
  • 显示颜色： 乌紫/浅柠色/白色/大学蓝
  • 款式： IQ9312-573

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