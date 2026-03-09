Nike Cosmic Runner
耐克宇宙一号大童运动鞋
¥399
在设计 Cosmic Runner 时，我们考虑了多个环节。Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号大童运动鞋采用轻盈网眼设计和回弹缓震的泡棉中底，外底融入橡胶贴片则打造出众抓地力，助你在接下来的里程中发挥出色速度表现——只需系好鞋带，全力以赴即可。
- 显示颜色： 乌紫/浅柠色/白色/大学蓝
- 款式： IQ9312-573
Nike Cosmic Runner
¥399
在设计 Cosmic Runner 时，我们考虑了多个环节。Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号大童运动鞋采用轻盈网眼设计和回弹缓震的泡棉中底，外底融入橡胶贴片则打造出众抓地力，助你在接下来的里程中发挥出色速度表现——只需系好鞋带，全力以赴即可。
其他细节
- 加固鞋头、侧边和后跟，缔造出色耐穿性
- 网眼设计，让双足在奔跑时畅享透气体验
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟与鞋舌采用提拉设计
- 显示颜色： 乌紫/浅柠色/白色/大学蓝
- 款式： IQ9312-573
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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