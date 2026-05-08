Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号幼童运动鞋专为喜欢四处跑跳、探索周围环境的孩子们而打造。鞋款回弹缓震，经久耐穿，为步伐提供有力支撑。弹性鞋带结合魔术贴粘扣式固定带，让孩子穿脱自如，快速做好准备。

Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号幼童运动鞋专为喜欢四处跑跳、探索周围环境的孩子们而打造。鞋款回弹缓震，经久耐穿，为步伐提供有力支撑。弹性鞋带结合魔术贴粘扣式固定带，让孩子穿脱自如，快速做好准备。

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