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Nike Cosmic Runner
耐克宇宙一号幼童运动鞋
¥369
Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号幼童运动鞋专为喜欢四处跑跳、探索周围环境的孩子们而打造。鞋款回弹缓震，经久耐穿，为步伐提供有力支撑。弹性鞋带结合魔术贴粘扣式固定带，让孩子穿脱自如，快速做好准备。
- 显示颜色： 黑蓝/亮紫罗兰/椰奶色
- 款式： IQ9862-402
Nike Cosmic Runner
¥369
Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号幼童运动鞋专为喜欢四处跑跳、探索周围环境的孩子们而打造。鞋款回弹缓震，经久耐穿，为步伐提供有力支撑。弹性鞋带结合魔术贴粘扣式固定带，让孩子穿脱自如，快速做好准备。
其他细节
- 轻盈网眼设计，帮助稚嫩双足保持干爽
- 加固鞋头、侧边和后跟，打造出众耐穿性
- 弹性泡棉塑就缓震迈步体验，提供支撑力出众的柔软脚感，助孩子们一路畅跑
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱
产品细节
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
- 显示颜色： 黑蓝/亮紫罗兰/椰奶色
- 款式： IQ9862-402
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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