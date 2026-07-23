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Nike Cosmic Runner SE 3 耐克宇宙一号大童跑步鞋 - 冰川蓝/足球蓝/白色/赛车蓝

Nike Cosmic Runner SE 3

耐克宇宙一号大童跑步鞋

15% 折让

仅仅因为它是一双跑步鞋，并不意味着乐趣必须在终点线结束。Nike Cosmic Runner SE 3 耐克宇宙一号大童跑步鞋采用 Nike 技术，回弹缓震，外底经久耐穿，从游乐场到后院，都能助力你找到自己的步伐。


  • 显示颜色： 冰川蓝/足球蓝/白色/赛车蓝
  • 款式： IV7128-400

Nike Cosmic Runner SE 3

15% 折让

仅仅因为它是一双跑步鞋，并不意味着乐趣必须在终点线结束。Nike Cosmic Runner SE 3 耐克宇宙一号大童跑步鞋采用 Nike 技术，回弹缓震，外底经久耐穿，从游乐场到后院，都能助力你找到自己的步伐。

其他细节

  • 轻盈网眼设计，帮助双足保持干爽。加固鞋头、侧边和后跟，缔造出色耐穿性
  • 弹性泡棉塑就缓震迈步体验，提供支撑力出众的柔软脚感，助你一路畅跑
  • 外底融入橡胶贴片经久耐穿，提供可驾驭多种地面的出众抓地力，助你自信畅跑

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 经典鞋带
  • 后跟和鞋舌搭配提拉设计
  • 显示颜色： 冰川蓝/足球蓝/白色/赛车蓝
  • 款式： IV7128-400

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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