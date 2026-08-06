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Nike Court Borough Low (TDV)
婴童运动童鞋
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Court Borough Low (TDV) 婴童运动童鞋专为未来的全明星球员打造。 该鞋款经久耐穿，采用灵感源自过往经典篮球鞋的圆形底纹设计。便捷固定带搭配弹性鞋带，助力小宝贝随时应战、尽情畅玩。
- 显示颜色： 白色/狼灰/煤黑/黑
- 款式： 870029-104
Nike Court Borough Low (TDV)
¥299
经典篮球风范，专为孩子打造
Nike Court Borough Low (TDV) 婴童运动童鞋专为未来的全明星球员打造。 该鞋款经久耐穿，采用灵感源自过往经典篮球鞋的圆形底纹设计。便捷固定带搭配弹性鞋带，助力小宝贝随时应战、尽情畅玩。
其他细节
- 低帮鞋口，赋予脚踝自然贴合的舒适感受
- 橡胶鞋底，铸就非凡抓地力和耐穿性
- 魔术贴粘扣设计，便于穿脱
- 鞋面融入打孔设计，透气出众
产品细节
- 魔术贴粘扣式固定带
- 弹性鞋带
- 显示颜色： 白色/狼灰/煤黑/黑
- 款式： 870029-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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