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Nike Court Borough Low (TDV) 婴童运动童鞋 - 白色/狼灰/煤黑/黑

Nike Court Borough Low (TDV)

婴童运动童鞋

¥299

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此配色当前无货

Nike Court Borough Low (TDV) 婴童运动童鞋专为未来的全明星球员打造。 该鞋款经久耐穿，采用灵感源自过往经典篮球鞋的圆形底纹设计。便捷固定带搭配弹性鞋带，助力小宝贝随时应战、尽情畅玩。


  • 显示颜色： 白色/狼灰/煤黑/黑
  • 款式： 870029-104

Nike Court Borough Low (TDV)

¥299

经典篮球风范，专为孩子打造

Nike Court Borough Low (TDV) 婴童运动童鞋专为未来的全明星球员打造。 该鞋款经久耐穿，采用灵感源自过往经典篮球鞋的圆形底纹设计。便捷固定带搭配弹性鞋带，助力小宝贝随时应战、尽情畅玩。

其他细节

  • 低帮鞋口，赋予脚踝自然贴合的舒适感受
  • 橡胶鞋底，铸就非凡抓地力和耐穿性
  • 魔术贴粘扣设计，便于穿脱
  • 鞋面融入打孔设计，透气出众

产品细节

  • 魔术贴粘扣式固定带
  • 弹性鞋带
  • 显示颜色： 白色/狼灰/煤黑/黑
  • 款式： 870029-104

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