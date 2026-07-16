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Nike Court Borough Low
耐克酷菠萝婴童运动鞋
15% 折让
水里好像藏着什么……它已经迫不及待想开玩了。Nike Court Borough Low 耐克酷菠萝婴童运动鞋的灵感源自篮球运动，专为日常生活而设计，并以稚嫩双足为本，经过匠心设计。焕新打造鞋头空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。
- 显示颜色： 白金色/大学红/游戏宝蓝/狼灰
- 款式： IO1662-001
Nike Court Borough Low
15% 折让
水里好像藏着什么……它已经迫不及待想开玩了。Nike Court Borough Low 耐克酷菠萝婴童运动鞋的灵感源自篮球运动，专为日常生活而设计，并以稚嫩双足为本，经过匠心设计。焕新打造鞋头空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。
其他细节
织物与合成材质组合鞋面经久耐穿，缔造非凡舒适的日常穿着体验
产品细节
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣
- 显示颜色： 白金色/大学红/游戏宝蓝/狼灰
- 款式： IO1662-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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