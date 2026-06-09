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白金色/大学红/游戏宝蓝/狼灰

Nike Court Borough Low

耐克酷菠萝幼童运动鞋

¥369
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水里有什么……它渴望着欢乐。Nike Court Borough Low 耐克酷菠萝幼童运动鞋的灵感源自篮球运动，专为日常生活而设计，并以稚嫩双足为本，经过匠心设计。焕新打造鞋头空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。


  • 显示颜色： 白金色/大学红/游戏宝蓝/狼灰
  • 款式： IO1663-001

Nike Court Borough Low

¥369

水里有什么……它渴望着欢乐。Nike Court Borough Low 耐克酷菠萝幼童运动鞋的灵感源自篮球运动，专为日常生活而设计，并以稚嫩双足为本，经过匠心设计。焕新打造鞋头空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面经久耐穿，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
  • 侧边融入打孔设计，缔造出色透气性

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 魔术贴粘扣
  • 显示颜色： 白金色/大学红/游戏宝蓝/狼灰
  • 款式： IO1663-001

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