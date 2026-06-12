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Nike Court Borough Low
耐克酷菠萝幼童运动鞋
¥369
Nike Court Borough Low 耐克酷菠萝幼童运动鞋的灵感源自篮球运动，专为日常生活而设计。该鞋款以稚嫩双足为本，经过焕新设计，匠心设计鞋头空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。
- 显示颜色： 白色/足球灰/北极绿
- 款式： IQ6527-100
Nike Court Borough Low
¥369
Nike Court Borough Low 耐克酷菠萝幼童运动鞋的灵感源自篮球运动，专为日常生活而设计。该鞋款以稚嫩双足为本，经过焕新设计，匠心设计鞋头空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面经久耐穿，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
- 鞋头与侧边融入打孔设计，带来出色透气性
产品细节
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣
- 显示颜色： 白色/足球灰/北极绿
- 款式： IQ6527-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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