Nike Court Borough Low 2
耐克酷菠萝大童运动鞋舒适低帮板鞋
46% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Court Borough Low 2 耐克酷菠萝大童运动鞋兼顾舒适感和出众风范，演绎匠心之作。结构性的支撑贴合感结合复古篮球风设计，塑就场外全明星风范。
- 显示颜色： 白色/信号蓝/空间蓝
- 款式： BQ5448-107
全明星造型，畅享舒适
Nike Court Borough Low 2 耐克酷菠萝大童运动鞋兼顾舒适感和出众风范，演绎匠心之作。结构性的支撑贴合感结合复古篮球风设计，塑就场外全明星风范。
复古风范
该鞋款采用优质材料组合制成，打造复古造型。
灵动脚感
橡胶外底搭配弯曲凹槽，带来强劲抓地力。
-
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.3
36: 鞋内长 23.8
36.5: 鞋内长 24.3
37.5: 鞋内长 24.7
38: 鞋内长 25
38.5: 鞋内长 25.4
39: 鞋内长 25.8
40: 鞋内长 26.3
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
