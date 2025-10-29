 
Nike Court Borough Low 2 耐克酷菠萝大童运动鞋舒适低帮板鞋 - 白色/信号蓝/空间蓝

Nike Court Borough Low 2

耐克酷菠萝大童运动鞋舒适低帮板鞋

46% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Court Borough Low 2 耐克酷菠萝大童运动鞋兼顾舒适感和出众风范，演绎匠心之作。结构性的支撑贴合感结合复古篮球风设计，塑就场外全明星风范。


  • 显示颜色： 白色/信号蓝/空间蓝
  • 款式： BQ5448-107

全明星造型，畅享舒适

复古风范

该鞋款采用优质材料组合制成，打造复古造型。

灵动脚感

橡胶外底搭配弯曲凹槽，带来强劲抓地力。

 

  •  
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.3

    36: 鞋内长 23.8

    36.5: 鞋内长 24.3

    37.5: 鞋内长 24.7

    38: 鞋内长 25

    38.5: 鞋内长 25.4

    39: 鞋内长 25.8

    40: 鞋内长 26.3

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。