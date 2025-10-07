Nike Court Borough Low 2
耐克酷菠萝大童运动鞋
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
准备就绪，即刻畅玩。Nike Court Borough Low 2 耐克酷菠萝大童运动鞋兼顾舒适脚感和时尚风范，演绎匠心之作。结构性的支撑贴合感结合复古篮球设计，塑就场外全明星风范。
- 显示颜色： 山峰白/白色/明亮硫黄色
- 款式： FV3648-171
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面易于清洁，轻松搭配
- 橡胶外底搭配弯曲凹槽，令鞋款可随迈步动作自然弯曲
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/白色/明亮硫黄色
- 款式： FV3648-171
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.4
36: 鞋内长 23.9
36.5: 鞋内长 24.2
37.5: 鞋内长 24.4
38: 鞋内长 25.3
38.5: 鞋内长 25.8
39: 鞋内长 26
40: 鞋内长 26.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
