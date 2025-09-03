 
Nike Court Borough Low 2 SE 大童运动鞋 - 山峰白/灰黑/深粉/金属青灰

Nike Court Borough Low 2 SE

大童运动鞋

¥429

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Court Borough Low 2 SE 大童运动鞋，彰显复古风采。 采用耐穿皮革、圆形抓地底纹等设计细节，旨在向复古篮球风范致敬。 该特别版鞋款从奖牌中汲取设计灵感，旨在向所有获胜者致敬。


  • 显示颜色： 山峰白/灰黑/深粉/金属青灰
  • 款式： DJ0040-100

球场文化，制胜风范

穿上 Nike Court Borough Low 2 SE 大童运动鞋，彰显复古风采。 采用耐穿皮革、圆形抓地底纹等设计细节，旨在向复古篮球风范致敬。 该特别版鞋款从奖牌中汲取设计灵感，旨在向所有获胜者致敬。

勇夺桂冠

穿上此特别版鞋款，无论参与何种运动，均可彰显制胜风范。 金属金、银色、铜色等细节，设计灵感源自运动奖牌。 后跟提拉设计借鉴自奖牌缎带。

经典外观

皮革塑就经典球场风格外观，经久耐穿且易于清洁。

非凡舒适

鞋舌和脚踝处添加衬垫，舒适非凡。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 橡胶鞋底
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 山峰白/灰黑/深粉/金属青灰
  • 款式： DJ0040-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

