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      Nike Court Borough Low 2 SE1 (GS)

      大童运动童鞋

      ¥399

      穿上Nike Court Borough Low 2 SE1 (GS) 大童运动童鞋，彰显复古风采。采用耐穿皮革、圆形抓地底纹等设计细节，旨在向复古篮球风范致敬。该特别版鞋款从奖牌中汲取设计灵感，旨在向所有获胜者致敬。

      • 显示颜色： 山峰白/灰黑/深粉/金属青灰
      • 款式： DJ0040-100

      尺寸与尺码

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