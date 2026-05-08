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Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋 - 白色/白色/微黄绿/行动绿

Nike Court Borough Low Recraft

耐克酷菠萝大童运动鞋

12% 折让

Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋的设计灵感源自复古篮球风格，鞋面采用合成材质，营造复古风情，并通过匠心鞋头等设计，焕新演绎现代舒适体验。


  • 显示颜色： 白色/白色/微黄绿/行动绿
  • 款式： IV2860-131

Nike Court Borough Low Recraft

12% 折让

Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋的设计灵感源自复古篮球风格，鞋面采用合成材质，营造复古风情，并通过匠心鞋头等设计，焕新演绎现代舒适体验。

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面经久耐穿，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋头打孔设计
  • 显示颜色： 白色/白色/微黄绿/行动绿
  • 款式： IV2860-131

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