穿上 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋，为你的运动鞋收藏增添些许 DIY 风格。耐穿合成材质结合牢固缝线，巧糅彩色细节；鞋盒内随附别致卡片，让你发挥创意巧思。

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