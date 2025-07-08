Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝大童运动鞋
23% 折让
穿上 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋，为你的运动鞋收藏增添些许 DIY 风格。耐穿合成材质结合牢固缝线，巧糅彩色细节；鞋盒内随附别致卡片，让你发挥创意巧思。
- 显示颜色： 沙堆白/幻影灰白/欧皮特黄/波罗的海蓝
- 款式： IB7726-126
Nike Court Borough Low Recraft
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穿上 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋，为你的运动鞋收藏增添些许 DIY 风格。耐穿合成材质结合牢固缝线，巧糅彩色细节；鞋盒内随附别致卡片，让你发挥创意巧思。
其他细节
- 合成材质鞋面经久耐穿，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
- 外底凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 沙堆白/幻影灰白/欧皮特黄/波罗的海蓝
- 款式： IB7726-126
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.4
36: 鞋内长 23.9
36.5: 鞋内长 24.2
37.5: 鞋内长 24.7
38: 鞋内长 25
38.5: 鞋内长 25.4
39: 鞋内长 25.6
40: 鞋内长 26.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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