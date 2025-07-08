Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝大童运动鞋
13% 折让
Borough 新宠来袭。Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋伴孩子尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，焕新演绎经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助力孩子恣意跑跳、尽兴玩乐。
- 显示颜色： 帆白/尘光子色/热情红/大学灰
- 款式： DV5456-127
Nike Court Borough Low Recraft
13% 折让
Borough 新宠来袭。Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋伴孩子尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，焕新演绎经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助力孩子恣意跑跳、尽兴玩乐。
产品细节
- 经典鞋带
- 外底采用弯曲凹槽设计
- 显示颜色： 帆白/尘光子色/热情红/大学灰
- 款式： DV5456-127
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。