Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝大童运动鞋
¥469
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋的设计灵感源自复古篮球风格，鞋面采用合成材质，营造复古风情，并通过匠心鞋头等设计，焕新演绎现代舒适体验。
- 显示颜色： 白色/白色/微黄绿/行动绿
- 款式： IV2860-131
Nike Court Borough Low Recraft
¥469
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋的设计灵感源自复古篮球风格，鞋面采用合成材质，营造复古风情，并通过匠心鞋头等设计，焕新演绎现代舒适体验。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面经久耐穿，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 白色/白色/微黄绿/行动绿
- 款式： IV2860-131
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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