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Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋 - 帆白/帆白/柔粉/粉紫

Nike Court Borough Low Recraft

耐克酷菠萝大童运动鞋

25% 折让

Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋以复古篮球风为灵感，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，鞋头空间充裕，焕新演绎经典外观。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/柔粉/粉紫
  • 款式： IQ9796-151

Nike Court Borough Low Recraft

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Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋以复古篮球风为灵感，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，鞋头空间充裕，焕新演绎经典外观。

其他细节

  • 合成材质鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 经典鞋带
  • 低帮鞋口
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 帆白/帆白/柔粉/粉紫
  • 款式： IQ9796-151

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