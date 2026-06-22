Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋，你的 Borough 新宠。此鞋款伴你尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，焕新演绎经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助你恣意跑跳、尽兴玩乐。配色 008 为圣诞系列精选配色。

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