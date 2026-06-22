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Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝大童运动鞋
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋，你的 Borough 新宠。此鞋款伴你尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，焕新演绎经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助你恣意跑跳、尽兴玩乐。配色 008 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： DV5456-106
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋，你的 Borough 新宠。此鞋款伴你尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，焕新演绎经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助你恣意跑跳、尽兴玩乐。配色 008 为圣诞系列精选配色。
产品细节
- 经典鞋带
- 外底采用弯曲凹槽设计
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： DV5456-106
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。