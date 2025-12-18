 
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋 - 白色/微绿/泡沫薄荷绿

Nike Court Borough Low Recraft

耐克酷菠萝大童运动鞋

¥429
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋精彩面世。传奇鞋款匠心重铸，采用经久耐穿的材料，结合出众设计，焕新演绎经典风范。匠心鞋头和中足设计，为双足营造充裕空间，助你恣意跑跳、尽兴玩乐。


  • 显示颜色： 白色/微绿/泡沫薄荷绿
  • 款式： FZ3539-100

其他细节

  • 合成材质鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
  • 外底凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 鞋头打孔设计
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.3

    36: 鞋内长 23.8

    36.5: 鞋内长 24.2

    37.5: 鞋内长 24.6

    38: 鞋内长 25

    38.5: 鞋内长 25.4

    39: 鞋内长 25.7

    40: 鞋内长 26.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。