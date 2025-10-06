Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝大童运动鞋
34% 折让
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋成就挚爱之选，助你迎接冬季的到来。鞋款整版采用经久耐穿的匠心材料，焕新演绎经典外观。匠心鞋头和中足设计，为孩子营造充裕空间，助其恣意跑跳、尽兴玩乐。
- 显示颜色： 山峰白/白色/爆炸绿黄/深丛林绿
- 款式： FV8121-131
产品细节
- 经典鞋带
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.7
36.5: 鞋内长 24.3
37.5: 鞋内长 24.6
38: 鞋内长 25.3
38.5: 鞋内长 25.8
39: 鞋内长 26.2
40: 鞋内长 26.8
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
