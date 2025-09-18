Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋成就挚爱之选，助你迎接冬季的到来。鞋款整版采用经久耐穿的匠心材料，焕新演绎经典外观。匠心鞋头和中足设计，为孩子营造充裕空间，助其恣意跑跳、尽兴玩乐。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。