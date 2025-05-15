Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝大童运动鞋
¥429
售罄：此配色当前无货
Borough 新宠来袭。Nike Court Borough Low Recraft 大童运动鞋伴孩子尽情畅玩，采用经久耐穿材料结合经典设计，以时尚新意演绎经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助孩子恣意跑跳、尽兴玩乐。
- 显示颜色： 帆白/帆白/水蓝/巴洛克棕
- 款式： HV1804-121
Nike Court Borough Low Recraft
¥429
Borough 新宠来袭。Nike Court Borough Low Recraft 大童运动鞋伴孩子尽情畅玩，采用经久耐穿材料结合经典设计，以时尚新意演绎经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助孩子恣意跑跳、尽兴玩乐。
其他细节
- 合成材质鞋面经久耐穿，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
- 鞋底凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 帆白/帆白/水蓝/巴洛克棕
- 款式： HV1804-121
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.2
36.5: 鞋内长 23.8
37.5: 鞋内长 24.2
38: 鞋内长 24.6
38.5: 鞋内长 25
39: 鞋内长 25.4
40: 鞋内长 25.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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