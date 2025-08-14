 
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋 - 白色/白色/清透蓝/透明粉

Nike Court Borough Low Recraft

耐克酷菠萝大童运动鞋

44% 折让

Borough 新宠来袭。 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋采用耐穿材料，伴你尽情畅玩。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助你尽兴玩乐。


  • 显示颜色： 白色/白色/清透蓝/透明粉
  • 款式： IH0644-161

产品细节

  • 经典鞋带
  • 外底采用弯曲凹槽设计
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 22.6

    36: 鞋内长 23

    36.5: 鞋内长 23.4

    37.5: 鞋内长 23.6

    38: 鞋内长 23.8

    38.5: 鞋内长 24

    39: 鞋内长 24.2

    40: 鞋内长 24.8

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。