Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝大童运动鞋
44% 折让
Borough 新宠来袭。 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋采用耐穿材料，伴你尽情畅玩。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助你尽兴玩乐。
- 显示颜色： 白色/白色/清透蓝/透明粉
- 款式： IH0644-161
产品细节
- 经典鞋带
- 外底采用弯曲凹槽设计
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 22.6
36: 鞋内长 23
36.5: 鞋内长 23.4
37.5: 鞋内长 23.6
38: 鞋内长 23.8
38.5: 鞋内长 24
39: 鞋内长 24.2
40: 鞋内长 24.8
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
