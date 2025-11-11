 
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝幼童运动鞋 - 白色/深夜蓝/深藏青/金属银

Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝幼童运动鞋焕新来袭，助力孩子开启新征程。此鞋款伴孩子尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，焕新演绎经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助力孩子肆意跑跳、舒适畅玩。


  • 显示颜色： 白色/深夜蓝/深藏青/金属银
  • 款式： DV5457-135

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 外底采用弯曲凹槽设计
