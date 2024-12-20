Nike Court Borough Low Recraft

酷菠萝大童运动鞋

¥429

山峰白/狂喜钴蓝
白色/白色/奶油桃红
白色/光子灰/土绯红/赛车蓝
白色/泡沫粉
浅铁矿石灰/白色/清透蓝/蒸气绿
白色/绿古色
白色/浅深红/张扬蓝/闪电蓝
绿古色/帆白/宇宙蓝/小马棕

Borough 新宠来袭。Nike Court Borough Low Recraft 大童运动鞋伴孩子尽情畅玩，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，焕新演绎经典外观。鞋头和中足采用匠心设计，为双足营造充裕空间，助力孩子恣意跑跳、尽兴玩乐。

  • 显示颜色： 山峰白/狂喜钴蓝
  • 款式： DV5456-103

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