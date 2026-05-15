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Nike Court Heritage
女子运动鞋
¥499
简约设计融合复古网球风格。Nike Court Heritage 女子运动鞋采用混合材料，经典鞋款脚感柔软，简约百搭。
- 显示颜色： 幻影灰白/帆白/帆白
- 款式： IM7529-002
Nike Court Heritage
¥499
简约设计融合复古网球风格。Nike Court Heritage 女子运动鞋采用混合材料，经典鞋款脚感柔软，简约百搭。
其他细节
- 匠心设计外底底纹，缔造柔软的穿着体验
- 合成材质与皮革组合鞋面搭配翻毛皮细节，经久耐穿，塑就出众外观
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 幻影灰白/帆白/帆白
- 款式： IM7529-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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