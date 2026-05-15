 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Court Heritage 女子运动鞋 - 幻影灰白/帆白/帆白

Nike Court Heritage

女子运动鞋

¥499
幻影灰白/帆白/帆白
白色/白色/黑
珍珠粉/山峰白/山峰白

简约设计融合复古网球风格。Nike Court Heritage 女子运动鞋采用混合材料，经典鞋款脚感柔软，简约百搭。


  • 显示颜色： 幻影灰白/帆白/帆白
  • 款式： IM7529-002

Nike Court Heritage

¥499

简约设计融合复古网球风格。Nike Court Heritage 女子运动鞋采用混合材料，经典鞋款脚感柔软，简约百搭。

其他细节

  • 匠心设计外底底纹，缔造柔软的穿着体验
  • 合成材质与皮革组合鞋面搭配翻毛皮细节，经久耐穿，塑就出众外观

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 幻影灰白/帆白/帆白
  • 款式： IM7529-002

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。