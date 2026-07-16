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Nike Court Heritage
男子运动鞋
14% 折让
灵感源自球场。专为街头打造。Nike Court Heritage 男子运动鞋鞋面采用翻毛皮与合成材质，搭配匠心外底和简约耐克勾标志，塑造利落低调的风格。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IM7528-004
Nike Court Heritage
14% 折让
灵感源自球场。专为街头打造。Nike Court Heritage 男子运动鞋鞋面采用翻毛皮与合成材质，搭配匠心外底和简约耐克勾标志，塑造利落低调的风格。
产品细节
- 低帮鞋口
- 侧边融入打孔设计
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IM7528-004
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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