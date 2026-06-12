灵感源自球场。专为街头打造。Nike Court Heritage SL 女子运动鞋采用利落的合成材质与织物组合鞋面，搭配橡胶外底和简约耐克勾标志，塑造利落低调的风格。

灵感源自球场。专为街头打造。Nike Court Heritage SL 女子运动鞋采用利落的合成材质与织物组合鞋面，搭配橡胶外底和简约耐克勾标志，塑造利落低调的风格。

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