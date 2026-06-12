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Nike Court Heritage SL 女子运动鞋 - 白色/白色/白色

Nike Court Heritage SL

女子运动鞋

¥499
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灵感源自球场。专为街头打造。Nike Court Heritage SL 女子运动鞋采用利落的合成材质与织物组合鞋面，搭配橡胶外底和简约耐克勾标志，塑造利落低调的风格。


  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： IQ9696-105

Nike Court Heritage SL

¥499

灵感源自球场。专为街头打造。Nike Court Heritage SL 女子运动鞋采用利落的合成材质与织物组合鞋面，搭配橡胶外底和简约耐克勾标志，塑造利落低调的风格。

其他细节

侧边融入打孔设计，缔造出色透气性

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： IQ9696-105

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