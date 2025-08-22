Nike Court Legacy 大童运动鞋打造植根于网球文化的时尚风范。搭配经典缝线和复古耐克勾标志，舒适耐穿。穿上此款运动鞋，助你蓄势待发。

Nike Court Legacy 大童运动鞋打造植根于网球文化的时尚风范。搭配经典缝线和复古耐克勾标志，舒适耐穿。穿上此款运动鞋，助你蓄势待发。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。