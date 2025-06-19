Nike Court Legacy
幼童易穿脱运动鞋板鞋
¥279¥32915% 折让
Nike Court Legacy 幼童易穿脱运动鞋无需系带，为孩子们缔造经典网球风范。搭配经典缝线和复古 Swoosh 标志，舒适耐穿。孩子们穿上此款运动鞋，便已蓄势待发。
- 显示颜色： 白色/橡皮黄/队红
- 款式： DA5381-132
Nike Court Legacy
¥279¥32915% 折让
网球文化，复古风范
Nike Court Legacy 幼童易穿脱运动鞋无需系带，为孩子们缔造经典网球风范。搭配经典缝线和复古 Swoosh 标志，舒适耐穿。孩子们穿上此款运动鞋，便已蓄势待发。
其他细节
- 耐穿皮革、合成材质与织物组合鞋面，彰显经典网球风范
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱
- 橡胶外底搭配人字形底纹，塑就强劲抓地力，营造经典风格
- 泡绵缓震配置，带来轻盈舒适的穿着体验
产品细节
- 显示颜色： 白色/橡皮黄/队红
- 款式： DA5381-132
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。