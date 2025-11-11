Nike Court Legacy
幼童易穿脱运动鞋
21% 折让
Nike Court Legacy 幼童易穿脱运动鞋无需系带，为孩子们缔造经典网球风范。 搭配经典缝线和复古 Swoosh 标志，舒适耐穿。 孩子们穿上此款运动鞋，便已蓄势待发。
- 显示颜色： 白色/沙漠黄褐/橡皮浅褐/黑
- 款式： DA5381-102
Nike Court Legacy
网球文化，复古风范
其他细节
- 耐穿皮革、织物与合成材质组合鞋面，彰显经典网球风范
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，易于穿脱。
- 橡胶外底搭配人字形底纹，塑就强劲抓地力，营造经典风格
- 泡绵缓震配置，营造轻盈舒适的穿着体验
产品细节
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
28: 鞋内长 19
29.5: 鞋内长 20
31: 鞋内长 21
32: 鞋内长 21.8
33.5: 鞋内长 22.6
35: 鞋内长 23.5
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
