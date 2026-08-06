Nike Court Legacy CNVS 女子运动鞋以时尚街头风格设计焕新演绎经典版型，致敬根植于网球文化的传奇历史。耐穿帆布材料搭配经典缝线和复古 Swoosh 设计，巧妙融合时尚与运动风范。

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