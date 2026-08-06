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Nike Court Legacy CNVS 女子运动鞋 - 浅雨露绿/黑/队橙/白色

Nike Court Legacy CNVS

女子运动鞋

¥449
浅雨露绿/黑/队橙/白色
釉粉/黑/队橙/白色

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Nike Court Legacy CNVS 女子运动鞋以时尚街头风格设计焕新演绎经典版型，致敬根植于网球文化的传奇历史。耐穿帆布材料搭配经典缝线和复古 Swoosh 设计，巧妙融合时尚与运动风范。


  • 显示颜色： 浅雨露绿/黑/队橙/白色
  • 款式： CZ0294-300

Nike Court Legacy CNVS

¥449

球场经典，街头重塑

Nike Court Legacy CNVS 女子运动鞋以时尚街头风格设计焕新演绎经典版型，致敬根植于网球文化的传奇历史。耐穿帆布材料搭配经典缝线和复古 Swoosh 设计，巧妙融合时尚与运动风范。

其他细节

  • 借鉴自经典网球鞋的鞋面搭配耐穿帆布和复古 Swoosh 标志，助你轻松驾驭不同场合
  • 高压成型结构将外底与中底巧妙熔合，缔造简洁利落外观；低帮鞋口勾勒脚踝线条，塑就舒适感受
  • 全掌型橡胶外底搭配人字形底纹，铸就可驾驭多种地面的强劲抓地力，营造经典风范

产品细节

  • 舒适泡绵鞋垫
  • 后跟饰有经典耐克勾贴片
  • 金属鞋眼
  • 显示颜色： 浅雨露绿/黑/队橙/白色
  • 款式： CZ0294-300

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