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      Nike Court Legacy CNVS

      女子运动鞋

      ¥449

      釉粉/黑/队橙/白色
      帆白/山峰白/黑/白色
      浅雨露绿/黑/队橙/白色

      Nike Court Legacy CNVS 女子运动鞋以时尚街头风格设计焕新演绎经典版型，致敬根植于网球文化的传奇历史。耐穿帆布材料搭配经典缝线和复古 Swoosh 设计，巧妙融合时尚与运动风范。

      • 显示颜色： 釉粉/黑/队橙/白色
      • 款式： CZ0294-601

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