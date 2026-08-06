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Nike Court Legacy CNVS
女子运动鞋
¥449
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此配色当前无货
Nike Court Legacy CNVS 女子运动鞋以时尚街头风格设计焕新演绎经典版型，致敬根植于网球文化的传奇历史。耐穿帆布材料搭配经典缝线和复古 Swoosh 设计，巧妙融合时尚与运动风范。
- 显示颜色： 浅雨露绿/黑/队橙/白色
- 款式： CZ0294-300
Nike Court Legacy CNVS
¥449
球场经典，街头重塑
Nike Court Legacy CNVS 女子运动鞋以时尚街头风格设计焕新演绎经典版型，致敬根植于网球文化的传奇历史。耐穿帆布材料搭配经典缝线和复古 Swoosh 设计，巧妙融合时尚与运动风范。
其他细节
- 借鉴自经典网球鞋的鞋面搭配耐穿帆布和复古 Swoosh 标志，助你轻松驾驭不同场合
- 高压成型结构将外底与中底巧妙熔合，缔造简洁利落外观；低帮鞋口勾勒脚踝线条，塑就舒适感受
- 全掌型橡胶外底搭配人字形底纹，铸就可驾驭多种地面的强劲抓地力，营造经典风范
产品细节
- 舒适泡绵鞋垫
- 后跟饰有经典耐克勾贴片
- 金属鞋眼
- 显示颜色： 浅雨露绿/黑/队橙/白色
- 款式： CZ0294-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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