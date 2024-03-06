跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Court Legacy Lift

      女子厚底增高运动鞋板鞋

      ¥479
      ¥599
      20% 折让

      珍珠白/帆白/队橙/幻影灰白
      白色/麻黄/队橙/黑
      白色/浅红木褐/帆白/芬蓝
      白色/冰番石榴色/杉木红/星尘红
      帆白/热情红 /欧皮特黄/贵族绿

      穿上 Nike Court Legacy Lift 女子厚底增高运动鞋，彰显不凡格调。采用厚实中底，结合经典易搭设计，呈现醒目风范。该鞋款延续你喜爱的版型设计，助力乐享无忧体验。

      • 显示颜色： 珍珠白/帆白/队橙/幻影灰白
      • 款式： DM7590-200

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。