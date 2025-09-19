Nike Court Legacy Lift
女子厚底增高运动鞋
50% 折让
穿上 Nike Court Legacy Lift 女子运动鞋，彰显不凡格调。采用增高中底，结合利落设计，呈现醒目风范。该经典鞋款延续备受青睐的贴合设计，助力乐享无忧体验。
- 显示颜色： 足球灰/铝蓝/白色/山峰白
- 款式： FV5526-001
Nike Court Legacy Lift
50% 折让
穿上 Nike Court Legacy Lift 女子运动鞋，彰显不凡格调。采用增高中底，结合利落设计，呈现醒目风范。该经典鞋款延续备受青睐的贴合设计，助力乐享无忧体验。
其他细节
- 皮革、合成材质与织物组合鞋面，塑就经典外观
- 加垫鞋口和鞋舌，缔造非凡舒适感受
- 橡胶外底带来出色抓地力与耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 足球灰/铝蓝/白色/山峰白
- 款式： FV5526-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。