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Nike Court Royale (PSV)
幼童运动童鞋
¥329
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此配色当前无货
Nike Court Royale (PSV) 幼童运动童鞋助力轻松灌篮，堪称理想之选！采用耐穿材料，令你舒适畅动，搭配泡绵鞋垫，为足底带来轻盈缓震感受。
- 显示颜色： 白色/大学红/橡皮浅褐/黑曜石色
- 款式： 833536-107
Nike Court Royale (PSV)
¥329
Nike Court Royale (PSV) 幼童运动童鞋助力轻松灌篮，堪称理想之选！采用耐穿材料，令你舒适畅动，搭配泡绵鞋垫，为足底带来轻盈缓震感受。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，塑就经典外观和质感
- 鞋面采用 2 条魔术贴粘扣固定带，便于穿脱
- 泡绵鞋垫，塑就缓震性能
产品细节
- 显示颜色： 白色/大学红/橡皮浅褐/黑曜石色
- 款式： 833536-107
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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