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Nike Court Royale (PSV) 幼童运动童鞋 - 白色/大学红/橡皮浅褐/黑曜石色

Nike Court Royale (PSV)

幼童运动童鞋

¥329

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Nike Court Royale (PSV) 幼童运动童鞋助力轻松灌篮，堪称理想之选！采用耐穿材料，令你舒适畅动，搭配泡绵鞋垫，为足底带来轻盈缓震感受。


  • 显示颜色： 白色/大学红/橡皮浅褐/黑曜石色
  • 款式： 833536-107

Nike Court Royale (PSV)

¥329

Nike Court Royale (PSV) 幼童运动童鞋助力轻松灌篮，堪称理想之选！采用耐穿材料，令你舒适畅动，搭配泡绵鞋垫，为足底带来轻盈缓震感受。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，塑就经典外观和质感
  • 鞋面采用 2 条魔术贴粘扣固定带，便于穿脱
  • 泡绵鞋垫，塑就缓震性能

产品细节

  • 显示颜色： 白色/大学红/橡皮浅褐/黑曜石色
  • 款式： 833536-107

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