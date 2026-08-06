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Nike Court Royale AC SLPPT 女子运动鞋 - 游戏宝蓝/明亮绿/明黄/黑

Nike Court Royale AC SLPPT

女子运动鞋

¥499

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Nike Court Royale AC SLPPT 女子运动鞋兼顾出众风范和舒适感受，可与夏日衣橱单品轻松搭配。帆布鞋面搭配隐藏式松紧固定带，塑就经典简约外观，且易于穿脱。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/明亮绿/明黄/黑
  • 款式： CD7003-400

Nike Court Royale AC SLPPT

¥499

一脚蹬款式

Nike Court Royale AC SLPPT 女子运动鞋兼顾出众风范和舒适感受，可与夏日衣橱单品轻松搭配。帆布鞋面搭配隐藏式松紧固定带，塑就经典简约外观，且易于穿脱。

其他细节

  • 帆布鞋面兼顾耐穿性和简约外观
  • 鞋舌下方搭配松紧固定带，富有弹性且舒适非凡
  • 高压成型结构将外底与中底紧密衔接，缔造简洁利落外观
  • 衬垫包覆脚踝，舒适贴合
  • 耐用橡胶外底融入人字底纹，提升抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 游戏宝蓝/明亮绿/明黄/黑
  • 款式： CD7003-400

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