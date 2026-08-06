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Nike Court Royale AC SLPPT
女子运动鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Court Royale AC SLPPT 女子运动鞋兼顾出众风范和舒适感受，可与夏日衣橱单品轻松搭配。帆布鞋面搭配隐藏式松紧固定带，塑就经典简约外观，且易于穿脱。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/明亮绿/明黄/黑
- 款式： CD7003-400
Nike Court Royale AC SLPPT
¥499
一脚蹬款式
Nike Court Royale AC SLPPT 女子运动鞋兼顾出众风范和舒适感受，可与夏日衣橱单品轻松搭配。帆布鞋面搭配隐藏式松紧固定带，塑就经典简约外观，且易于穿脱。
其他细节
- 帆布鞋面兼顾耐穿性和简约外观
- 鞋舌下方搭配松紧固定带，富有弹性且舒适非凡
- 高压成型结构将外底与中底紧密衔接，缔造简洁利落外观
- 衬垫包覆脚踝，舒适贴合
- 耐用橡胶外底融入人字底纹，提升抓地力
产品细节
- 显示颜色： 游戏宝蓝/明亮绿/明黄/黑
- 款式： CD7003-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。