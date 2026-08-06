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Nike Court Royale Acslpse
女子运动鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Court Royale Acslpse 女子运动鞋兼顾出众风范和舒适感受，可轻松驾驭衣橱里的不同单品。优质皮革鞋面搭配隐藏式松紧固定带，营造简约经典风格。
- 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/白色
- 款式： CI0604-001
Nike Court Royale Acslpse
¥499
一脚蹬款式
Nike Court Royale Acslpse 女子运动鞋兼顾出众风范和舒适感受，可轻松驾驭衣橱里的不同单品。优质皮革鞋面搭配隐藏式松紧固定带，营造简约经典风格。
其他细节
- 一脚蹬款式设计，易于穿脱
- 鞋舌下方添加隐藏式松紧固定带，塑就出众弹性和利落外观
- 高压成型结构将中底与外底巧妙熔接，营造轻盈感受
- 皮革、合成材质与织物组合鞋面，兼顾耐穿性和简约外观
- 鞋舌添加合成材质，有效提升耐穿性
- 脚踝加垫设计，营造柔软的舒适贴合感
- 简约品牌标志包括刺绣 Swoosh 标志
- 耐穿橡胶外底融入人字底纹，提升抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/白色
- 款式： CI0604-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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