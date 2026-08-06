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Nike Court Royale Acslpse 女子运动鞋 - 黑/橡皮浅褐/白色

Nike Court Royale Acslpse

女子运动鞋

¥499

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Nike Court Royale Acslpse 女子运动鞋兼顾出众风范和舒适感受，可轻松驾驭衣橱里的不同单品。优质皮革鞋面搭配隐藏式松紧固定带，营造简约经典风格。


  • 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/白色
  • 款式： CI0604-001

Nike Court Royale Acslpse

¥499

一脚蹬款式

Nike Court Royale Acslpse 女子运动鞋兼顾出众风范和舒适感受，可轻松驾驭衣橱里的不同单品。优质皮革鞋面搭配隐藏式松紧固定带，营造简约经典风格。

其他细节

  • 一脚蹬款式设计，易于穿脱
  • 鞋舌下方添加隐藏式松紧固定带，塑就出众弹性和利落外观
  • 高压成型结构将中底与外底巧妙熔接，营造轻盈感受
  • 皮革、合成材质与织物组合鞋面，兼顾耐穿性和简约外观
  • 鞋舌添加合成材质，有效提升耐穿性
  • 脚踝加垫设计，营造柔软的舒适贴合感
  • 简约品牌标志包括刺绣 Swoosh 标志
  • 耐穿橡胶外底融入人字底纹，提升抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/白色
  • 款式： CI0604-001

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