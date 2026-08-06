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Nike Court Vision Alta TXT
女子运动鞋
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Court Vision Alta TXT 女子运动鞋塑就别致现代外观和出众柔美风范，兼具街头时尚感与经典篮球风格。精致鞋面搭配可下压式后跟，营造时尚外观；纹理合成材质覆面结合半透明网眼布，兼具透气性和美学风范。厚实泡绵中底脚感非凡，同时沿袭传统篮球鞋外观。
- 显示颜色： 白色/帆白/金属银
- 款式： CW6536-102
Nike Court Vision Alta TXT
¥599
经典篮球风格，焕新演绎
Nike Court Vision Alta TXT 女子运动鞋塑就别致现代外观和出众柔美风范，兼具街头时尚感与经典篮球风格。精致鞋面搭配可下压式后跟，营造时尚外观；纹理合成材质覆面结合半透明网眼布，兼具透气性和美学风范。厚实泡绵中底脚感非凡，同时沿袭传统篮球鞋外观。
其他细节
- 厚实泡绵中底，为鞋款注入新颖柔美风范
- 可下压式后跟质感柔软，塑就时尚外观，方便穿脱
- 采用混合材料，其中的半透明网眼布兼具透气性与美学元素；鞋头采用优质织物搭配柔软合成材质
- 加衬鞋舌，柔软非凡
- 后跟中底融入别致几何设计，为传统鞋款注入现代柔美风格
产品细节
- 传统系带系统
- 刺绣耐克勾勾设计
- 后跟提拉设计
- 鞋舌橡胶标志，演绎元年款篮球鞋魅力
- 显示颜色： 白色/帆白/金属银
- 款式： CW6536-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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