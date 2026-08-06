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Nike Court Vision Alta TXT 女子运动鞋 - 白色/帆白/金属银

Nike Court Vision Alta TXT

女子运动鞋

¥599

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Nike Court Vision Alta TXT 女子运动鞋塑就别致现代外观和出众柔美风范，兼具街头时尚感与经典篮球风格。精致鞋面搭配可下压式后跟，营造时尚外观；纹理合成材质覆面结合半透明网眼布，兼具透气性和美学风范。厚实泡绵中底脚感非凡，同时沿袭传统篮球鞋外观。


  • 显示颜色： 白色/帆白/金属银
  • 款式： CW6536-102

Nike Court Vision Alta TXT

¥599

经典篮球风格，焕新演绎

Nike Court Vision Alta TXT 女子运动鞋塑就别致现代外观和出众柔美风范，兼具街头时尚感与经典篮球风格。精致鞋面搭配可下压式后跟，营造时尚外观；纹理合成材质覆面结合半透明网眼布，兼具透气性和美学风范。厚实泡绵中底脚感非凡，同时沿袭传统篮球鞋外观。

其他细节

  • 厚实泡绵中底，为鞋款注入新颖柔美风范
  • 可下压式后跟质感柔软，塑就时尚外观，方便穿脱
  • 采用混合材料，其中的半透明网眼布兼具透气性与美学元素；鞋头采用优质织物搭配柔软合成材质
  • 加衬鞋舌，柔软非凡
  • 后跟中底融入别致几何设计，为传统鞋款注入现代柔美风格

产品细节

  • 传统系带系统
  • 刺绣耐克勾勾设计
  • 后跟提拉设计
  • 鞋舌橡胶标志，演绎元年款篮球鞋魅力
  • 显示颜色： 白色/帆白/金属银
  • 款式： CW6536-102

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