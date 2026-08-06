Nike Court Vision Alta TXT 女子运动鞋塑就别致现代外观和出众柔美风范，兼具街头时尚感与经典篮球风格。精致鞋面搭配可下压式后跟，营造时尚外观；纹理合成材质覆面结合半透明网眼布，兼具透气性和美学风范。厚实泡绵中底脚感非凡，同时沿袭传统篮球鞋外观。

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