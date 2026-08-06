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Nike Court Vision LO 男子运动鞋 - 白色/白色/队橙/皇家蓝

Nike Court Vision LO

男子运动鞋

¥549

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Nike Court Vision LO 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。 鞋面灵感源自传统篮球运动鞋，并借鉴 Air Force 1 等过往经典鞋款的传统橡胶包边外底。


  • 显示颜色： 白色/白色/队橙/皇家蓝
  • 款式： DN4243-141

Nike Court Vision LO

¥549

场外休闲魅力

Nike Court Vision LO 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。 鞋面灵感源自传统篮球运动鞋，并借鉴 Air Force 1 等过往经典鞋款的传统橡胶包边外底。

产品细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面
  • 缝制 Swoosh 设计
  • 显示颜色： 白色/白色/队橙/皇家蓝
  • 款式： DN4243-141

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