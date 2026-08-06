第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Court Vision LO
男子运动鞋
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Court Vision LO 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。 鞋面灵感源自传统篮球运动鞋，并借鉴 Air Force 1 等过往经典鞋款的传统橡胶包边外底。
- 显示颜色： 白色/白色/队橙/皇家蓝
- 款式： DN4243-141
Nike Court Vision LO
¥549
场外休闲魅力
Nike Court Vision LO 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。 鞋面灵感源自传统篮球运动鞋，并借鉴 Air Force 1 等过往经典鞋款的传统橡胶包边外底。
产品细节
- 皮革与合成材质组合鞋面
- 缝制 Swoosh 设计
- 显示颜色： 白色/白色/队橙/皇家蓝
- 款式： DN4243-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。