 
Nike Court Vision Low 女子运动鞋 - 白色/泡沫粉

Nike Court Vision Low

女子运动鞋

¥649
白色/泡沫粉
白色/氢蓝

Nike Court Vision Low 女子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格融入日常穿搭，鞋面设计灵感源自传统篮球鞋，并采用经典橡胶包边鞋底。这一结构曾出现在多款过往标志性的鞋型中。再配上缎带鞋带与串珠细节，造型更加出挑。


  • 显示颜色： 白色/泡沫粉
  • 款式： IB6652-101

Nike Court Vision Low

¥649

Nike Court Vision Low 女子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格融入日常穿搭，鞋面设计灵感源自传统篮球鞋，并采用经典橡胶包边鞋底。这一结构曾出现在多款过往标志性的鞋型中。再配上缎带鞋带与串珠细节，造型更加出挑。

其他细节

  • 合成材质鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
  • 橡胶包边鞋底带来出色支撑力、耐穿性和抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/泡沫粉
  • 款式： IB6652-101

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