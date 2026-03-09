Nike Court Vision Low 女子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格融入日常穿搭，鞋面设计灵感源自传统篮球鞋，并采用经典橡胶包边鞋底。这一结构曾出现在多款过往标志性的鞋型中。再配上缎带鞋带与串珠细节，造型更加出挑。

Nike Court Vision Low 女子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格融入日常穿搭，鞋面设计灵感源自传统篮球鞋，并采用经典橡胶包边鞋底。这一结构曾出现在多款过往标志性的鞋型中。再配上缎带鞋带与串珠细节，造型更加出挑。

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