第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Court Vision Low
女子运动鞋
10% 折让
你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision Low 女子运动鞋定能应你所需。利落鞋面与缝制覆面的经典混搭设计，承袭元年款精髓。柔软低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感。
- 显示颜色： 白色/浅深红/珍珠粉/泡沫粉
- 款式： IR0797-100
Nike Court Vision Low
10% 折让
你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision Low 女子运动鞋定能应你所需。利落鞋面与缝制覆面的经典混搭设计，承袭元年款精髓。柔软低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 鞋头与侧边融入打孔设计，缔造出众透气性
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 显示颜色： 白色/浅深红/珍珠粉/泡沫粉
- 款式： IR0797-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。