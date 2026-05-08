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Nike Court Vision Low
女子运动鞋
18% 折让
如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范，快来一睹 Nike Court Vision Low 女子运动鞋的风采。采用合成材质鞋面结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 帆白/幻影灰白/貂棕/金属银
- 款式： IV4698-133
Nike Court Vision Low
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如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范，快来一睹 Nike Court Vision Low 女子运动鞋的风采。采用合成材质鞋面结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
其他细节
- 合成材质鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- 橡胶包边鞋底，打造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡棉中底
- 显示颜色： 帆白/幻影灰白/貂棕/金属银
- 款式： IV4698-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。