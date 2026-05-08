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Nike Court Vision Low 女子运动鞋 - 帆白/幻影灰白/貂棕/金属银

Nike Court Vision Low

女子运动鞋

18% 折让

如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范，快来一睹 Nike Court Vision Low 女子运动鞋的风采。采用合成材质鞋面结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 帆白/幻影灰白/貂棕/金属银
  • 款式： IV4698-133

Nike Court Vision Low

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如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范，快来一睹 Nike Court Vision Low 女子运动鞋的风采。采用合成材质鞋面结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。

其他细节

  • 合成材质鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
  • 橡胶包边鞋底，打造出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡棉中底
  • 显示颜色： 帆白/幻影灰白/貂棕/金属银
  • 款式： IV4698-133

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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