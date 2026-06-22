如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范， Nike Court Vision Low 女子运动鞋定能让你一见倾心。 采用合成材质结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。

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